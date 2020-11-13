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وزيرا الزراعة والإنتاج الحربي يبحثان الإسراع في تطوير مراكز تجميع الألبان

10:30 ص الجمعة 13 نوفمبر 2020
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كتب -أحمد مسعد :

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، صباح الجمعة، اجتماعاً بمقر وزارة الزراعة، لبحث الإسراع بالخطوات التنفيذية لتطوير مراكز تجميع الألبان . ‏

وأكد الوزيران، أن المشروع يلقى اهتماماً كبيراً من الرئيس السيسي من أجل توفير منتجات الألبان بجودة عالية وغذاء صحي آمن يحافظ على صحة المواطنين.

وأوضحت وزارة الزراعة،أن‏ ‏اللقاء تناول " العلاقات المتبادلة بين الوزارتين والبنوك والمستفيدين وتسهيل الإجراءات للاستفادة من مبادرة البنك المركزي الـ( 5% ) للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأيضا أهمية التصنيع المحلي لمعدات ومستلزمات مراكز تجميع الألبان من أجل توطين التكنولوجيا وتشجيع الصناعة الوطنية.

‏وقال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، إن الوزارة تنشئ حاليا (9)مراكز للألبان بأحدث المواصفات والجودة في المحافظات المختلفة حتى تكون نموذجاً يحتذى به، موضحاً أن حوالي 250 مواطناً تقدموا لإقامة مراكز لتجميع الألبان والاستفادة من القروض الميسرة التي توفرها الدولة لهذه المشروعات الواعدة.

‏والجدير بالذكر أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية تعمل وزارة الزراعة حالياً على تطوير وإنشاء مراكز تجميع ألبان جديدة لتوفير ألبان طازجة ذات جودة عالية وآمنة للحفاظ على صحة المواطنين وتوفير ألبان صالحة للتصنيع الغذائي.

‏وقامت الوزارة بحصر كامل لمراكز تجميع الألبان والثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية ولديها إحصاء واضح وخريطة كاملة تمكنا من تحديد الإنتاج المتوقع من اللحوم والألبان.

وزير الزراعة وزير الإنتاج الحربي

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