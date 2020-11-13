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تحذير يستمر يومين.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة

05:00 ص الجمعة 13 نوفمبر 2020
تحذير يستمر يومين.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة على مدار 3 أيام مقبلة (السبت - الأحد - الإثنين).

وجاءت توقعات هيئة الأرصاد لحالة الطقس على النحو التالي:

السبت

يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على باقي الأنحاء، بينما الرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.

ويتوقع الخبراء، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية محذرين من الشبورة المائية على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة يومي الجمعة والسبت تكون كثيفة على بعض المناطق.

الأحد

القاهرة الكبرى: 24 - 16

الوجه البحري: 23 - 16

السواحل الشمالية الغربية: 23 - 17

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: 23 - 18

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: 28 - 20

شمال الصعيد: 25 - 15

شمال الصعيد: 29 - 16

الإثنين

القاهرة الكبرى: 23 - 16

الوجه البحري: 23 - 16

السواحل الشمالية الغربية: 22 - 17

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: 23 - 18

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: 28 - 20

شمال الصعيد: 24 - 15

شمال الصعيد: 28 - 16​

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة

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