غدًا.. الإعلان عن أكبر كشف أثري في "سقارة"

يعلن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، غدًا السبت، عن تفاصيل أكبر كشف أثري في منطقة سقارة في حضور وسائل إعلام عالمية ومحلية.

وأكدت الوزارة، في بيان الخميس، أن أعمال استكمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة في منطقة آثار سقارة أسفرت عن الكشف الجديد.

وأوضحت أن الكشف عبارة عن آبار جديدة مدفون فيها عدد ضخم من التوابيت الآدمية الملونة والمغلقة منذ أكثر من 2500 عام، والذي يفوق عددها عدد التوابيت التي تم العثور عليها والإعلان عنها في أوائل شهر أكتوبر الماضي، كما تم العثور على عدد من اللقي الأثرية المذهبة منها تماثيل خشبية وأقنعة ملونة ومذهبة.

وكانت البعثة الأثرية المصرية أعلنت خلال السنوات الماضية عن عدد من الاكتشافات الأثرية المهمة بهذه المنطقة، كان آخرها الكشف عن 59 تابوتا آدميا ملونا بداخلها مومياوات في حالة جيدة من الحفظ لكبار رجال الدولة، والكهنة من الأسرة الـ 26، والذي تم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي عالمي أوائل شهر أكتوبر الماضي.​