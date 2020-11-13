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اليوم.. الأوقاف تفتتح 8 مساجد في 3 محافظات

03:30 ص الجمعة 13 نوفمبر 2020
اليوم.. الأوقاف تفتتح 8 مساجد في 3 محافظات

وزارة الأوقاف

تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 8 مساجد في 3 محافظات، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر الماضى، 452 مسجدًا.

وبحسب بيان، يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.

وجاءت أسماء الـ8 مساجد التي سيتم افتتاحها الجمعة المقبلة على النحو التالي:

مديرية أوقاف أسوان :

1- عمرو بن العاص – العقيبة – الحجز بحري

تنفيذ وزارة الأوقاف

2- العتيق – الخوي – الحجز بحري

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف سوهاج:

3- آل على إبراهيم نجع أبوزقالي العسيرات

تنفيذ وزارة الأوقاف

4- الشيخ منصور الشوكا- طما

إحلال وتجديد بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف قنا:

5- الوزير أنور أبوسحلي- فرشوط

صيانة وترميم وزارة الأوقاف

6- توسعة مسجد الخليلية – قنا

توسعة وتجديد بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

7- النصر العطيات – دشنا

إحلال وتجديد بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

8- العتيق - نجع النخلة – نجه غانم – فرشوط

صيانة وترميم بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف.​

وزارة الأوقاف المساجد

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