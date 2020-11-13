مصدر بالسياحة يكشف موعد إعلان ضوابط العمرة والأسعار الجديدة

كتب - يوسف عفيفي:

كشف مصدر بالاتحاد المصري للغرف السياحية، عن موعد إصدار الضوابط المصرية الخاصة بتشغيل رحلات العمرة للموسم الجديد والأسعار، في ظل الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا المستجد.

وأوضح المصدر، لمصراوي، أنه من المرتقب الإعلان عن الضوابط نهاية الشهر الجاري، أو مطلع شهر ديسمبر المقبل على حد أقصى، وذلك عقب الانتهاء منها وإصدارها من جانب الجهات المختصة (وزارة السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة ولجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة).

وأكد المصدر أن الضوابط المصرية مرتبطة بالضوابط السعودية، المتمثلة أبرزها في الإقامة ثنائي بدلاً من رباعي والأعداء في المجموعات بحد أقصى 50 فردًا، والأتوبيسات بحد أقصى 25 فردًا، والإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا، والإشراف، وتحديد مدة برنامج العمرة بحيث لا يزيد عن 10 أيام بواقع 9 ليال وفقًا لمطالب الجهات السعودية، بجانب خطاب الضمان، والأسعار المتوقع ارتفاعها نتيجة الإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أن سعر برنامج العمرة يتراوح بين 20 و30 ألف جنيه، على أن تكون الإقامة في فنادق 4 و5 نجوم، لافتًا إلى أن كوتة العمرة لم تحدد بعد من الجانبَين السعودي والمصري.

يأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق المرحلة الثالثة لأداء العمرة للقادمين من خارج السعودية، بأقصى معايير وبروتوكولات صحية مميزة لسلامة ضيوف الرحمن، والتي يُسمح خلالها بأداء العمرة والصلاة في الحرمين للقادمين من الخارج إضافة للمواطنين، وذلك بعد رفع الطاقة الاستيعابية إلى 20 ألف معتمر يوميًا و60 ألف مصلّ.

وتولي المملكة العربية السعودية مع انطلاق المرحلة الثالثة من عودة المعتمرين والمصلين عناية فائقة بسلامة ضيوف الرحمن من خلال تطبيق الإجراءات الوقائية بالتعاون مع الجهات المعنية.​