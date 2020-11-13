قبل شروق الشمس بـ90 دقيقة.. القمر يقترن مع الزهرة وعطارد (الجمعة والسبت)

كتب - يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أشرف تادرس، الرئيس السابق لقسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن تفاصيل ظاهرتين فلكيتين تحدث في سماء العالم، الجمعة والسبت 13و14 نوفمبر، تتمثل في اقتران القمر مع كوكبي الزهرة وعطارد.

وقال تادرس، في تصريح لمصراوي، إن الظاهرة الأولى تحدث الجمعة 13 نوفمبر، وذلك باقتران القمر مع كوكب الزهرة، حيث أن الاقتران هو الاقتراب الزاوي بين جرميين سماويين ظاهريًا عندما تتم مشاهدتهما من الأرض، لذلك تكون المسافة الزاوية بين القمر والزهرة في ذلك اليوم صغيرة إلى حد ما وهو ما نسميه الاقتران، ويمكن رؤيتهما متجاورين قبل شروق الشمس بساعة ونصف تقريبًا.

وأوضح أن الظاهرة الثانية، تحدث السبت 14 نوفمبر، وذلك باقتران القمر مع كوكب عطارد، ويمكن رؤيتهما متجاورين قبل شروق الشمس بنصف ساعة تقريبًا.

وأشار تادرس إلى أن مثل هذه الظواهر ليس لها أية أضرار مطلقًا على الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، ويرصدها المعهد القومي للبحوث الفلكية، فهمي ممتعة في مشاهداتها ويحبها هواة الفلك والمهتمين برصد السماء لمتابعتها وتصويرها.

ويشهد شهر نوفمبر الجاري، حوالي 10 ظواهر فلكية، بدأت أولها يوم 10 نوفمبر، وذلك بوصول كوكب عطارد إلى أقصى استطالة غربية له تبلغ 19 درجة تقريبًا من الشمس، وتنتهي يوم 30 نوفمبر، بحدوث خسوف شبه ظلي للقمر لا يرى في مصر ولا إفريقيا أو المنطقة العربية بل يرى في أجزاء من الأمريكتين وآسيا واستراليا وفي هذا الخسوف سيخبو ضوء القمر قليلاً دون إظلام.​