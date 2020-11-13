الرئيس السيسي يوقع قانون الجمارك

القاهرة - (أ ش أ):

نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا في جلسة سابقة.

ومن المقرر أن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

ويستهدف القانون تيسير التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال، وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية وجودة تحصيل مستحقات الدولة من رسوم وضرائب سيادية.