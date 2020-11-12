صلاح منتصر: يجب تدشين "منافيستو" أخلاقي بالرياضة

كتب- مصراوي:

طالب الكاتب الصحفي صلاح منتصر، بضرورة وضع "منافيستو" أخلاقي في مجال الرياضة وأن يعمل الإعلام على تغذية الحماس وليس التعصب فضلًا عن منع السخرية في الصحف.

وتابع "منتصر"، في كلمته بالمائدة المستديرة التي يعقدها الأعلى للإعلام بخصوص مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي أفريقيا قائلا: "قيمة الأهلي مستمدة من الزمالك و قيمة الزمالك مستمدة من الأهلي، والأندية تستمد حياتها من التنافس وبالتالي نريد أن نغذي الحماس لا التعصب".

وواصل: شعار مصر أولا موجودة بشدة في الشعب المصري بدليل أن أي نادي يلعب ضد نظير أجنبي له فالأغنية العظمى ينحازون للنادي المصري فهذا الشعب في تحمسه وفي حتى تحمسه موجود بجانب مصر.

وقال منتصر: "في رأيي لابد إذا كان هناك ورش عمل أن تتخصص ورشة عمل في تدشين منافيستو أخلاقي لوسائل الإعلام لأن هذه الرياضات تستحق أن نعطيها جانبا من الاهتمام ويجب أن نتعلم من المباريات الأجنبية فالرياضة تنافس شريف وليست حرب".

وأطلق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شعار مباراة الأهلي والزمالك في مستهل انطلاق فعاليات المائدة المستديرة التي يعقدها المجلس بحضور الكاتب الصحفي كرم، رئيس المجلس، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في إطار تدشين حملة لنبذ التعصب بين فريقي الأهلي والزمالك، قبل خوضهما لقاء القمة التاريخي بنهائي دوري أبطال أفريقيا 27 نوفمبر الجاري.

ومن أبرز الأسماء في قائمة الحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور كمال درويش، رئيس نادي الزمالك السابق، والنقاد الرياضيين فتحي سند رئيس قناة الزمالك، وإيهاب الخطيب رئيس قناة الأهلي، ومحمد سيف وأسامة صقر، وحازم إمام وسيف زاهر، وعدد من رؤساء التحرير.