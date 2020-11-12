"القومي للمرأة" ينعى رئيس الجمعية المصرية‎ للغدد الصماء

كتب - يوسف عفيفي:

نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، ببالغ الحزن والأسى، الدكتورة إيزيس محمد غالي رئيسة الجمعية المصرية‎ للغدد الصماء.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس، عن بالغ حزنها لوفاة الفقيدة الدكتورة إيزيس التي أثرت الحياة العلمية بعلمها وعملها الدؤوب من أجل خدمة المجتمع، مشيرة إلى الدور البارز الذي قامت به الفقيدة لتأسيس وحدة الغدد الصماء والسكر بمستشفى أبو الريش.

وتقدم المجلس بخالص التعازي والمواساة إلى أهل وأسرة الفقيدة، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة برحمته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه لراجعون.