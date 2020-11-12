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حدث في 8 ساعات| السيسي يزور مقر البرلمان اليوناني.. ورئيس الأركان يتابع عودة الحياة بشمال سيناء

07:20 م الخميس 12 نوفمبر 2020
حدث في 8 ساعات| السيسي يزور مقر البرلمان اليوناني.. ورئيس الأركان يتابع عودة الحياة بشمال سيناء

الرئيس السيسي يزور مقر البرلمان اليوناني في أثينا

كتب-أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية أبرزها، زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي برلمان اليونان، وافتتاح رئيس الوزراء مجموعة مشاريع بمحافظة بورسعيد، وإعلان الأرصاد انخفاض درجات الحرارة ، وعدم صحة نقل الخدمات الحكومية للعاصمة الإدارية.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي أثينا العاصمة الإدارية البرلمان اليوناني مصطفى مدبولي الطقس

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