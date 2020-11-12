حدث في 8 ساعات| السيسي يزور مقر البرلمان اليوناني.. ورئيس الأركان يتابع عودة الحياة بشمال سيناء
كتب-أحمد مسعد:
شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية أبرزها، زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي برلمان اليونان، وافتتاح رئيس الوزراء مجموعة مشاريع بمحافظة بورسعيد، وإعلان الأرصاد انخفاض درجات الحرارة ، وعدم صحة نقل الخدمات الحكومية للعاصمة الإدارية.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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