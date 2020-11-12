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السبت المقبل.. أوركسترا القاهرة السيمفوني يحيي حفلا موسيقيا بدار الأوبرا

04:54 م الخميس 12 نوفمبر 2020
السبت المقبل.. أوركسترا القاهرة السيمفوني يحيي حفلا موسيقيا بدار الأوبرا

الأوبرا المصرية

كتب- مصراوي:

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، حفلا موسيقيا يحييه أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد فراج، ومشاركة عازف الڤيولينه عبادة أحمد، وذلك مساء بعد غد السبت، على المسرح الكبير بالأوبرا.

ويتضمن برنامج الحفل، تقديم باقة من أشهر الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين؛ منها "كونشيرتو الڤيولينه رقم ١" و"متتابعة روميو وچولييت لبروكوفيڤ"، وافتتاحية "روميو وچولييت" لتشايكوڤيسكي، التي تعد أحد المصادر المميزة لمختلف أشكال الإبداع وتروي قصة حب بين شاب وفتاة فرقهما خلاف عائلي.

جدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام 1959 علي يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور ومنذ هذا التاريخ يساهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر، وشارك الأوركسترا في عدد من المهرجانات الناجحة من بينها مهرجان اتجاهات عربية، مهرجان بيتهوفن ومهرجان موسيقى القرن العشرين.

الأوبرا المصرية أوركسترا القاهرة السيمفوني أحمد فراج

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