رئيس الوزراء يتفقد ترسانة بورسعيد البحرية لمتابعة مستجدات أعمال بناء القاطرات الجديدة



كتب- محمد غايات:



تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له اليوم الخميس، ترسانة بورسعيد البحرية، بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.



كان في استقبال رئيس الوزراء والوفد المرافق المهندس عادل شبراوي، مدير إدارة الترسانات، والمهندس أشرف البياع رئيس الترسانة، وقيادات الترسانة والعاملون بها.



وفي مستهل الزيارة، رحب الفريق أسامة ربيع برئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، معربا عن تقديره لهذه الزيارة التي تتزامن مع احتفالات هيئة قناة السويس بالذكرى ١٥١ لافتتاح قناة السويس للملاحة البحرية.



وأطلع الفريق أسامة ربيع الدكتور مصطفى مدبولي على مستجدات أعمال الإصلاح والصيانة، التي تتولى الترسانة القيام بها للوحدات البحرية المختلفة بالهيئة، ومعدلات العمل والإنجاز بسلسلة القاطرات الجديدة التي تتولى الهيئة بناءها من طراز "مصاحب" بقوة شد ٧٠ طنا، بالإضافة إلى استعراض مراحل تطوير معدات الترسانة وأحدثها ماكينة CNC لتقطيع الحديد.



وبدأت الجولة، بتفقد رئيس الوزراء القاطرة "عبد الحميد يوسف" بساحة الترسانة؛ للاطمئنان على سير العمل والتعرف على معدلات الإنجاز ومراحل البناء، والتي بلغت ما يقرب من ٩٥%، حيث تفقد غرفة الماكينات وكابينة القيادة وغرف الإعاشة.



وتعرّف الدكتور مدبولي من المهندس أشرف البياع، رئيس الترسانة، على معدلات بناء القاطرات الأخرى؛ حيث بلغت معدلات بناء القاطرة "مصطفى محمود" ٩٠%، لتستعد بذلك، هي والقاطرة "عبد الحميد يوسف"، للدخول في أعمال تجارب الرصيف بالتوازي مع استقدام خبراء الشركات الموردة للمعدات؛ لإنهاء أعمال المراجعات والتجارب التي يليها إعداد القاطرتين لتجارب البحر وإجراء تجربة الشد الرئيسية.



وعقب ذلك، استعرض رئيس ترسانة بورسعيد البحرية مستجدات أعمال بناء القاطرة "علي شلبي"، التي بلغت نسبة الإنجاز بها ٥٠%، حيث تم إنزال المهمات تمهيدا لتركيبها، كما يتم العمل على استكمال تركيب مستلزمات غرف الإعاشة بالقاطرة، فيما تبدأ القاطرة "لطفي جاد الله"، التي تقوم الهيئة ببنائها لصالح القوات البحرية في مرحلة تركيب الماكينات الرئيسية بمجرد وصولها.



تجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن القاطرات من طراز "مصاحب" يبلغ طول القاطرة 35.87 متر، وعرضها 12.5 متر، وغاطسها 3.35 متر، وسرعتها 13 عقدة، كما تمتاز برفاصات ذات قدرة وكفاءة عالية مصنوعة من قبل شركة Voith الألمانية، وماكينات من شركة DAIHATSU اليابانية.



ثم توجه رئيس الوزراء والوفد المرافق إلى الحوض العائم قدرة رفع ١٠ آلاف طن لتفقد أعمال الإصلاح والصيانة، حيث يستخدم الحوض لرفع الوحدات البحرية المختلفة والقيام بأعمال الصيانة اللازمة سواء لصيانة وحدات الهيئة أو أعمال الإصلاح للسفن الخارجية.



وأوضح المهندس عادل شبراوي، مدير إدارة الترسانات، أن ترسانة بورسعيد البحرية تتولى القيام بأعمال الصيانة والإصلاح لكافة الوحدات البحرية التابعة للهيئة من معديات وقاطرات ولنشات وكراكات، لافتا إلى أن الترسانة تقوم حاليا بعمل العمرات لكل من الكراكة "عبور" والكراكة "طارق بن زياد" والكراكة "مكة" على الحوض العائم قدرة رفع ٢٥ ألف طن، وذلك وفقا لبرنامج الصيانة نصف السنوي.



وخلال جولته بالحوض العائم، استمع رئيس مجلس الوزراء من المهندس ياسر الشعراوي، رئيس قسم الإصلاحات الخارجية، إلى شرح تفصيلي يوضح قدرات وإمكانيات الحوض الذي تم بناؤه في عام ١٩٧٨ بألمانيا؛ لتلبية الحاجة الماسة للقيام بأعمال الصيانة والإصلاح، لافتا إلى أن الحوض العائم يعمل حاليا على صيانة كل من القاطرة "مصاحب ٤" والقاطرة "مساعد" تم بنائهما في الترسانة، كما تم الانتهاء من القيام بأعمال الصيانة لكل من القاطرة INW 10 التابعة للشركة الدولية للملاحة، والقاطرة بدر التابعة لشركة التمساح.



وشملت الجولة التفقدية ساحة الترسانة؛ للوقوف على معدلات بناء سلسلة القاطرات الجديدة التي تقوم الهيئة ببنائها، والحوض العائم قُدرة رفع ١٠ آلاف طن.



وفي ختام الزيارة، أهدى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس درع القناة الجديدة إلى رئيس مجلس الوزراء.