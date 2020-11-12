"أوبرا القاهرة" تقدم أشهر أغاني ديزني على مسرح الجمهورية.. الأسبوع المقبل

كتب- مصراوي:

تقدم فرقة أوبرا القاهرة، مختارات غنائية من أشهر أفلام ديزني العالمية والأوبرات الكلاسيكية، في حفلتين مساء بعد غد السبت والأحد المقبل على مسرح الجمهورية.

ويصاحب الحفلتين، اللتين تقامان تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى بمصاحبة أوركسترا الوتري بقيادة المايسترو محمد سعد باشا ومشاركة عازف البيانو جورج مارتن، ومن إخراج عبدالله سعد، تابلوهات حركية لعارضين من فرقة باليه أوبرا القاهرة تصميم وتدريب محمد حامد، من بينها "الجميلة والوحش، علاء الدين، ماري بوبينز، اناستازيا، فروزين، زواج فيجارو، الحفل التنكري، لابوهيم، دون جيوفاني والأرملة الطروب" وغيرها أداء كل من إيمان مصطفى، رضا الوكيل، تحية شمس الدين، وليد كريم، مصطفى محمد، جولي فيظي، عبدالوهاب السيد، جاكلين رفيق، عماد عادل، إنجي محسن، داليا فاروق، جيهان فايد، عزت غانم، إلهامي أمين، تامر توفيق، ليلى إبراهيم، إبراهيم ناجي، نورستا المرغني، أسامة علي، برهان الدين فاروق، نسرين رشدي، ماهيتاب نادر، رؤى حسام وأسامة جمال.

يذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964، وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضائها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالى باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.