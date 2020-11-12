وكيل الأزهر يقدم العزاء للسفير الفلسطيني في وفاة صائب عريقات
كتب- محمود مصطفى:
شارك الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، في عزاء الدبلوماسي الدكتور صائب عريقات، اليوم الخميس، بمقر سفارة دولة فلسطين بالقاهرة.
وحرص وكيل الأزهر على تقديم خالص العزاء للسفير الفلسطيني وللفلسطينيين رئيسًا وحكومة وشعبًا، مؤكدًا أن مساندة الشعب الفلسطيني حق وواجب، وهذا الحق هو تجسيد لرؤية واقعية لكل مسلم في العالم بأحقية الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس.
من جانبه تقدم دياب اللوح، السفير الفلسطيني بالقاهرة، بخالص الشكر لوفد الأزهر، على هذه اللفتة الكريمة من فضيلة الإمام الأكبر والأزهر الشريف، موجهًا الشكر لمصر والأزهر على كل ما قدموه من دعم للقدس والقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، مضيفًا أن مؤتمر الأزهر لنصرة القدس كان رسالة من الأزهر لكل العالم بأن مصر والأزهر موجودان في الصفوف الأولى للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.
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