الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارته الرسمية لليونان
03:46 م الخميس 12 نوفمبر 2020
كتب- مصراوي:
عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، إلى أرض الوطن بعد زيارته الرسمية لليونان.
صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
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