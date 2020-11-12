الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارته الرسمية لليونان

كتب- مصراوي:

عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، إلى أرض الوطن بعد زيارته الرسمية لليونان.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.​