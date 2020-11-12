جهاز "القاهرة الجديدة": تنفيذ حملات مكثفة لضبط المخالفات ورفع الإشغالات

كتب- محمد عبدالناصر:



قال المهندس أمين غنيم رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إنه تم تنفيذ حملات مكثفة لضبط المخالفات ورفع الإشغالات بالتعاون مع قيادات شرطة ومباحث "التعمير" بالتجمعات (الأول - الثالث - الخامس)، وبمشاركة نواب رئيس الجهاز ومسؤولي الإدارات المختصة.



وأضاف "غنيم"، في بيان اليوم الخميس، أنه تم تنفيذ حملة مكبرة بالحي الثالث بالتجمع الخامس أسفرت عن استرداد 3 وحدات سكنية مخالفة تم تحويلها إلى نحو 5 محال تجارية بالمخالفة لشروط التخصيص، وذلك تحت إشراف المهندس عبدالناصر يوسف نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس.



وأكد استمرار الحملات بالحي الثالث وجميع أحياء المدينة والتجمعات، حتى يتم استرداد حقوق الدولة والقضاء على العشوائيات بالمدينة.



وقالت المهندسة سلوى بيومي نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث: "إنه تم تنفيذ 36 قرار غلق وتشميع لوحدات مخالفة للنشاط، ومحال تجارية بدون ترخيص، وجاري استكمال باقي الإجراءات، كما تم فك شدة خشبية للقطعة 400 بالأندلس 1".



وقالت المهندسة مروة حسين نائب رئيس الجهاز للتجمع الأول، إن إدارتي التنمية والأمن بالتجمع الأول اشتركتا في شن حملة على الإشغالات والتعديات بمركز خدمات البنفسج، وتم مصادرة المضبوطات المخالفة بمخازن الجهاز.