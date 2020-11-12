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القوى العاملة: تحصيل 517 ألف جنيه مستحقات مصري بالسعودية

03:30 م الخميس 12 نوفمبر 2020
القوى العاملة: تحصيل 517 ألف جنيه مستحقات مصري بالسعودية

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في تسوية مشكلة المواطن المصري "أحمد.س.م" وديًا ويعمل مدير مبيعات لدى إحدى شركات التجزئة للموضة والملابس بجده.

وبلغت إجمالي مستحقاته 123 ألفاً و800 ريال سعودي، أي ما يوازي 517 ألفًا و484 جنيها مصريًا تقريبا.

وكلف الوزير، مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مستحقات العامل المذكور، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وقال الملحق العمالي عبدالحليم محمود القائم بعمل رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، في بيان اليوم الخميس، إن المكتب تواصل فورًا مع الشاكي، حيث تم التسوية الودية لمستحقاته مع كفيله بإحدى شركات التجزئة للموضة والملابس بجده.

ووجه المواطن الشكر لوزارة القوى العاملة ممثلة فى مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية بجدة على سرعة الاستجابة لمشكلته.

محمد سعفان وزير القوى العاملة السعودية

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