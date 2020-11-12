رئيس الوزراء يتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي ببور فؤاد

كتب- محمد غايات:



تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مشروع الإسكان الاجتماعي ببورسعيد، المقام على مساحة 125 فدانا، ويضم 10 آلاف وحدة سكنية بمنطقة شرق كلية التربية الرياضية بمدينة بورفؤاد.



وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم تخطيط الموقع بحيث يضم جميع الخدمات الأساسية، التي تشمل المدارس، وناد اجتماعي، ومكتبة عامة، ومولات ومحال تجارية، وغيرها من الخدمات التي تستهدف توفير كل مقومات الحياة للمواطنين المقيمين بالمشروع.



وأضاف وزير الإسكان أن المشروع يتكون من 403 عمارات سكنية بإجمالي 9542 وحدة سكنية و390 محلا تجاريا، ويضم الموقع مدرستين للتعليم الأساسي، ومدرسة للتعليم الثانوي، و3 مولات تجارية، وناديين اجتماعيين، بالإضافة إلى مكتبة عامة، كما يضم أماكن انتظار للسيارات.

ونوه الدكتور عاصم الجزار، بأن عدد العمارات التي تم طرحها تحت إشراف جهاز تعمير سيناء تبلغ 201 عمارة بإجمالي 4748 وحدة سكنية، إلى جانب 228 محلا تجاريا، ومن المخطط تسليم 137 عمارة بإجمالي 3190 وحدة سكنية شاملة المرافق، وتسليم 42 وحدة إدارية، و168 محلا تجاريا، خلال الفترة المقبلة.



ومن المتوقع تسليم 21 عمارة بإجمالي 489 وحدة سكنية، و7 وحدات إدارية، بالإضافة إلى 24 محلا تجاريا في يناير المقبل، إلى جانب 43 عمارة بإجمالي 1002 وحدة سكنية سيتم تسليمها في أبريل المقبل، تضم 18 وحدة إدارية و36 محلا تجاريا.