متحدث الأرثوذكسية: الإساءة للأديان مرفوضة لما قد تحدثه من شرخ في العلاقات الإنسانية

القاهرة (أ ش أ):

أكد القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن الإساءة للأديان جميعها أمرا مرفوضا تماما، لما قد تحدثه من شرخ في العلاقات الإنسانية بين أفراد المجتمع الواحد.

وقال القس بولس حليم، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس، إنه يرفض تماما الإساءة للأديان جميعا، لافتا إلى أن الكتاب المقدس أوصى أن "لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم".

وتابع قائلا: "لابد من إعلاء قيم المواطنة، والعيش المشترك الذي يحفظ تماسك المجتمع ووحدة الوطن، وعلى المؤسسات المعنية بذلك أن تتخذ إجراءات عملية للحد من هذه القضايا التي قد تعيب مجتمعنا وتهدد استقراره وتصدر صورة سلبية عن الوطن".

وشدد القس بولس حليم على أن الكنيسة ترفض أي أنواع الإساءة سواء بسبب الدين أو اللون أو الجنس.

وكانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على يوسف هاني مدرس بمحافظة الإسماعيلية، عرف باسم حركي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بـ "جو هاني"، بتهمة الإساءة للرسول محمد (صلى الله عليه وسلم).

وتصدر هشتاج يطالب بمحاكمة "جو هاني"، مواقع التواصل الاجتماعي، في حين رصدت وحدة "الرصد والتحليل" بمكتب النائب العام، تداولا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي لصورة من محادثة نصية منسوبة لشخص مقيم بمحافظة الإسماعيلية، تشكل جريمة ازدراء الدين الإسلامي، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام، أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.

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