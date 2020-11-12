البابا تواضروس يدشن كنيسة الشهيد مارجرجس بألماظة
كتب- مصراوي:
يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، حاليا، قداس تدشين كنيسة الشهيد مارجرجس - بألماظة.
ويترأس الصلاة قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني اليوم الخميس، بحضور عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وكهنة الكنيسة، وتعقب صلوات التدشين، طقوس قداس كنسي.
وعقد البابا تواضروس مساء أمس بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اجتماع الأربعاء الأسبوعي، حيث دار موضوع العظة حول "محبة العالم عداوة لله".
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