أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس طفل المرور سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

السيسي من البرلمان اليوناني: ستجدون مصر دولة صديقة وداعمة لكم

12:16 م الخميس 12 نوفمبر 2020
السيسي من البرلمان اليوناني: ستجدون مصر دولة صديقة وداعمة لكم

رئيسة اليونان والرئيس السيسي

كتب- أحمد مسعد:

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس البرلمان اليوناني، مؤتمرا صحفيا، اليوم الخميس، عقب اللقاء الثنائي الذي جمعهما.

وقال السيسي، في كلمته: "ستجدون دائما مصر الصديقة الداعمة لكم وللشعب اليوناني، وتحياتي للشعب اليوناني الصديق".

ورحب الرئيس بتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان، موجها الشكر لرئيس البرلمان اليوناني لأنهم يوصلون صوت مصر لبرلمانات أوروبا.

وأضاف: كل الشكر لكم على حفاوة الاستقبال والضيافة العظيمة خصوصا في ظل جائحة كورونا التي اجتاحت العالم.

الرئيس السيسي البرلمان اليوناني

الخبر التالى:

البابا تواضروس يدشن كنيسة الشهيد مارجرجس بألماظة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 109881

    عدد المصابين

  • 100662

    عدد المتعافين

  • 6405

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 52352876

    عدد المصابين

  • 36626932

    عدد المتعافين

  • 1287820

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا