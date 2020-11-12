السيسي من البرلمان اليوناني: ستجدون مصر دولة صديقة وداعمة لكم
كتب- أحمد مسعد:
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس البرلمان اليوناني، مؤتمرا صحفيا، اليوم الخميس، عقب اللقاء الثنائي الذي جمعهما.
وقال السيسي، في كلمته: "ستجدون دائما مصر الصديقة الداعمة لكم وللشعب اليوناني، وتحياتي للشعب اليوناني الصديق".
ورحب الرئيس بتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان، موجها الشكر لرئيس البرلمان اليوناني لأنهم يوصلون صوت مصر لبرلمانات أوروبا.
وأضاف: كل الشكر لكم على حفاوة الاستقبال والضيافة العظيمة خصوصا في ظل جائحة كورونا التي اجتاحت العالم.
الخبر التالى:البابا تواضروس يدشن كنيسة الشهيد مارجرجس بألماظة
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
109881
عدد المصابين
-
100662
عدد المتعافين
-
6405
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
52352876
عدد المصابين
-
36626932
عدد المتعافين
-
1287820
عدد الوفيات
إعلان