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أمطار خفيفة وتحذير.. الأرصاد تعلن طقس الـ 48 ساعة المقبلة

10:31 ص الخميس 12 نوفمبر 2020
أمطار خفيفة وتحذير.. الأرصاد تعلن طقس الـ 48 ساعة المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الخميس وغدا الجمعة يشهد حالة من الاستقرار على أغلب المناطق، حيث يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري معتدل على باقي الأنحاء نهارًا، بارد على كافة الأنحاء ليلا.

وأضاف الخبراء، أنه من المتوقع سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية مثل (الإسكندرية والضبعة والسلوم ومطروح).

وتابع الخبراء: "تسجل درجات الحرارة على القاهرة 24 و25 درجة نهارا و16 درجة ليلا، والسواحل الشمالية 23- 18، وجنوب سيناء 29- 21، وشمال الصعيد 26 -16، وجنوب الصعيد 29 – 17".

وأوضح الخبراء، أن فصل الخريف لم ينتهي، ناصحين بارتداء الملابس الخريفية المناسبة والحذر في تخفيف الملابس خاصة الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح حيث يكون الطقس أكثر برودة في هذا التوقيت.

وأوضح الخبراء، أن شمال البلاد تتأثر بمنخفض جوي على البحر المتوسط بينما يتأثر الجنوب بامتداد منخفض السودان الموسمي.

الأمطار الطقس درجات الحرارة

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