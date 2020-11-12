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الرئيس السيسي يلتقي رئيس حزب "سيريزا" اليوناني في أثينا

10:19 ص الخميس 12 نوفمبر 2020
الرئيس السيسي يلتقي رئيس حزب "سيريزا" اليوناني في أثينا

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- مصراوي:

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، في أثينا، أليكسيس تسيبراس، رئيس وزراء اليونان السابق والرئيس الحالي لحزب سيريزا اليوناني.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس السيسي أكد اعتزاز مصر، حكومةً وشعباً، بعلاقاتها مع اليونان معبراً عن تقديره لمستوى تطور علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات خلال فترة تولي تسيبراس منصب رئيس وزراء اليونان، متطلعاً إلى مواصلة التشاور بين البلدين لتنسيق المواقف إزاء مجمل التطورات الإقليمية.

ومن جانبه، أعرب تسيبراس عن ترحيب اليونان واعتزازها بتنمية العلاقات مع مصر في كافة المجالات، وذلك في ظل الدور المحوري الذي تقوم به مصر في الشرق الأوسط وشرق المتوسط، وما تمثله من دعامة لأمن واستقرار المنطقة.

وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر والرؤى حول مجمل المواقف السياسية والقضايا في المنطقة، خاصة الأزمة الليبية وتطورات الأوضاع في شرق المتوسط.

الرئيس السيسي اليونان حزب سيريزا

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