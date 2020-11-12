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السيسي يؤكد أهمية تعزيز علاقات التعاون مع اليونان في مجالات الطاقة

10:10 ص الخميس 12 نوفمبر 2020
السيسي يؤكد أهمية تعزيز علاقات التعاون مع اليونان في مجالات الطاقة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- مصراوي:

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، في أثينا مع كونستانتينوس هاتزيداكيس، وزير الطاقة والبيئة اليوناني.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن اللقاء تناول بحث دعم التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الطاقة، خاصةً في ضوء الجهود المصرية لتعزيز قطاع الطاقة سواء على المستوى الإقليمي أو الوطني داخل مصر.

وأكد الرئيس السيسي الأهمية التي توليها مصر لتعزيز علاقات التعاون مع اليونان في مجالات الطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة، خاصة بعد تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط بالتوقيع على ميثاقه من قبل دوله الأعضاء، والذي سيمثل محفلاً إقليمياً هاماً في هذا الاطار، بالإضافة إلى الاتفاقية الثنائية التي تم إبرامها مؤخراً لترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان والتي ستتيح تعظيم الاستفادة من مخزون الغاز الطبيعي، والثروات الهيدروكربونية بالمناطق الاقتصادية لكلا الطرفين بالبحر المتوسط.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء عكس الإرادة المشتركة بين البلدين لتفعيل جهودهما للتعاون في مجال الطاقة إلى نتائج واقعية من أجل صالح البلدين والشعبين الصديقين.

عبدالفتاح السيسي اليونان السيسي أثينا

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