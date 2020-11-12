"أمهات مصر" يناشدن الأمهات بضرورة قص وتقليم أظافر أبنائهن للحماية من الديدان المعوية
قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن وزارة الصحة أطلقت الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية لطلبة المدارس الابتدائية ورياض الأطفال وتستمر حتى 19 نوفمبر الجاري.
وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن الحملة تتضمن تعليم الأطفال قص وتقليم الأظافر بانتظام للحماية من الإصابة بالديدان المعوية، قائلين: "أولادنا أمانة.. نحميهم ونحافظ عليهم".
وناشدت عبير، أولياء الأمور من الأمهات بالمشاركة والتفاعل في الحملة القومية، للحفاظ على حياة أبنائهم من خطر العدوى، والتنبيه عليهم بضرورة تقليم الأظافر بشكل مستمر، وذلك في إطار دور الاتحاد والائتلاف التوعي الذي يقوم به بشكل مع أولياء الأمور.
وكانت وزارة الصحة أعلنت عن الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية لطلبة المدارس الابتدائية ورياض الأطفال، في إطار حملة 100 مليون صحة، موضحة أن أسباب الإصابة بالديدان المعوية هو عدم غسل الخضروات والفاكهة جيدا بالمياه النقية، وشرب المياه الملوثة، وعدم غسل الأيدي جيدا بالماء والصابون قبل الأكل وبعده، وعدم الاهتمام بالنظافة الشخصية "قص وتقليم الأظافر".
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
109881
عدد المصابين
-
100662
عدد المتعافين
-
6405
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
52352876
عدد المصابين
-
36626932
عدد المتعافين
-
1287820
عدد الوفيات
إعلان