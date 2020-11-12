أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس طفل المرور سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

مصر للطيران: تشغيل رحلة بين القاهرة وكازابلانكا نهاية نوفمبر

02:00 ص الخميس 12 نوفمبر 2020
مصر للطيران: تشغيل رحلة بين القاهرة وكازابلانكا نهاية نوفمبر

أرشيفية

كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران عن تشغيل رحلة بين القاهرة وكازابلانكا (المغرب) يوم 27 نوفمبر الجاري، في إطار تحديثات إجراءات السفر الواردة من مختلف الدول.

وقالت الشركة: يمكن للمسافرين من دولة المغرب حجز تذاكرهم إلى القاهرة والعديد من نقاط مصر للطيران من خلال مكاتب مصر للطيران ووكلاء السياحة والسفر المنتشرين في جميع أنحاء العالم، مع ضرورة مراجعة السفارة المصرية بكازابلانكا لمتابعة إجراءات إصدار التأشيرات إلى مصر.

وبالنسبة للركاب الراغبين السفر من القاهرة إلى كازابلانكا، يُسمح بدخول المواطنين الحاملين للجنسية المغربية وغيرهم من حاملي الإقامات بدولة المغرب.

كما طالبت مصر للطيران من الركاب الراغبين في السفر ضرورة إجراء تحليل بنتيجة سلبية صادرة قبل ميعاد السفر بـ 72 ساعة، وأشارت إلى توافر تذاكر للحجز من خلال الموقع الإلكتروني www.egyptair.com ومن خلال مكاتب ووكلاء السياحة المعتمدين.

شركة مصر للطيران رحلات جوية القاهرة كازابلانكا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 109881

    عدد المصابين

  • 100662

    عدد المتعافين

  • 6405

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 52352876

    عدد المصابين

  • 36626932

    عدد المتعافين

  • 1287820

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا