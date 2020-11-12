العظمى بالقاهرة 24.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة من "15 – 17" نوفمبر
كتب- يوسف عفيفي:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة خلال الفترة من يوم الأحد 15 نوفمبر وحتى الثلاثاء 17 نوفمبر الجاري.
وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على النحو التالي:
الأحد
القاهرة الكبرى 24 - 16
الوجه البحري 23 - 16
السواحل الشمالية الغربية 23 - 17
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 23 - 18
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 28 - 20
شمال الصعيد 25 - 15
شمال الصعيد 29 - 16
الاثنين
القاهرة الكبرى 23 - 16
الوجه البحري 23 - 16
السواحل الشمالية الغربية 22 - 17
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 23 - 18
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 28 - 20
شمال الصعيد 24 - 15
شمال الصعيد 28 - 16
الثلاثاء
القاهرة الكبرى 23 - 16
الوجه البحري 23 - 16
السواحل الشمالية الغربية 22 - 18
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 23 - 18
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 27 - 20
شمال الصعيد 24 - 15
شمال الصعيد 27 – 16
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