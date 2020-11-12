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العظمى بالقاهرة 24.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة من "15 – 17" نوفمبر

01:25 ص الخميس 12 نوفمبر 2020
العظمى بالقاهرة 24.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة من "15 – 17" نوفمبر

أرشيفية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة خلال الفترة من يوم الأحد 15 نوفمبر وحتى الثلاثاء 17 نوفمبر الجاري.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على النحو التالي:

الأحد

القاهرة الكبرى 24 - 16

الوجه البحري 23 - 16

السواحل الشمالية الغربية 23 - 17

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 23 - 18

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 28 - 20

شمال الصعيد 25 - 15

شمال الصعيد 29 - 16

الاثنين

القاهرة الكبرى 23 - 16

الوجه البحري 23 - 16

السواحل الشمالية الغربية 22 - 17

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 23 - 18

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 28 - 20

شمال الصعيد 24 - 15

شمال الصعيد 28 - 16

الثلاثاء

القاهرة الكبرى 23 - 16

الوجه البحري 23 - 16

السواحل الشمالية الغربية 22 - 18

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 23 - 18

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 27 - 20

شمال الصعيد 24 - 15

شمال الصعيد 27 – 16

درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية القاهرة السواحل الشمالية

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