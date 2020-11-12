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عضو بالشيوخ يشيد بنجاح "البترول" في تنفيذ تكليفات الرئيس بشأن مشروعاتها

12:26 ص الخميس 12 نوفمبر 2020
عضو بالشيوخ يشيد بنجاح "البترول" في تنفيذ تكليفات الرئيس بشأن مشروعاتها

المهندس طارق الملا

كتب- مصراوي:

أشاد اللواء طارق رسلان نائب رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، بجهود وزارة البترول والثروة المعدنية بجميع قياداتها وشركاتها وهيئاتها بقيادة المهندس طارق الملا وزير البترول وذلك للنجاح الكبير الذي حققته في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لوضع صعيد مصر على خريطة صناعات البترول والغاز.

وقال "رسلان" في بيان له، إن أكبر دليل على ذلك النجاح الذي حققته الوزارة في مشروع مجمع إنتاج السولار "التكسير الهيدروجيني"، التابع لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول أنوبك"، وتبلغ استثماراته حوالي 2.9 مليار دولار.

كما أشاد النائب طارق رسلان، بمباحثات المهندس طارق الملا مع ماركو فيلا رئيس شركة تكنيب الإيطالية وفرانسيسكو كماراتا نائبه لتنمية الأعمال أوجه أعمال الشركة كمقاول عام للمشروع مشيراً إلى التعاون المثمر بين الجانبين وحرص الشركة على تقديم نتائج أعمال متميزة في المشروعات البترولية المشتركة التي تفوز بها في مصر.

طارق الملا مجلس الشيوخ وزارة البترول

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