عبدالمحسن سلامة يكشف موقفه من الترشح على منصب نقيب الصحفيين



كتب- مصراوي:



كشف عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرم، عن موقفه من الترشح لانتخابات نقابة الصحفيين المقبلة على مقعد النقيب.



وقال سلامة، ردا على سؤال وجه له خلال زيارته لمجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، بشأن موقفه من الترشح للانتخابات: "إن شاء الله.. ربنا يسهل".



واستقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه اليوم الأربعاء، عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام حيث قدم للمستشار عبدالرازق التهنئة بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس الشيوخ.



وأكد سلامة، أن رئيس مجلس الشيوخ قيمة كبيرة وقامة قانونية رفيعة المستوى معرباً عن ثقته في أن يمثل وجوده على رأس الغرفة الثانية للبرلمان إضافة رائعة للعملية التشريعية.



وثمّن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ زيارة سلامة له، مؤكدا اعتزازه بمؤسسة الأهرام ذات المكانة الخاصة في وجدانه منذ الصغر واصفا إياها بأنها هرم من أهرامات مصر.



ووجه سلامة الدعوة لرئيس الشيوخ لحضور احتفال مؤسسة الأهرام بمناسبة مرور 145 عاما على نشأتها، كما قدم له َمجلداَ يحتوي على كل ما نشر بجريدة الأهرام عن مجلس الشيوخ منذ نشأته في الماضي حتى آخر خبر عنه منذ يومين.



وأهدى عبدالمحسن سلامة، المستشار عبدالرازق نسخة من الصفحة الأولى لجريدة الأهرام يوم ميلاده، ونسخة أخرى مماثلة للمستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ يوم ميلاده أيضا.