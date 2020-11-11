وزير الأوقاف: بيان كبار العلماء بالسعودية عن "الإخوان" كاشف لطبيعة الجماعة الإرهابية

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن بيان هيئة كبار علماء المملكة العربية السعودية الشقيقة بشأن جماعة الإخوان، بأنها جماعة إرهابية تتستر بالدِّين وتمارس ما يخالفه إنما هو بيان كاشف لطبيعة هذه الجماعة الإرهابية التي تعد أداة طيعة في أيدي أعداء دولنا وأمتنا.

وأضاف جمعة، في بيان، الأربعاء، أن ذلك يحتم علينا التكاتف والتعاون لاجتثاث جماعات أهل الشر والفتنة والضلال والهدم فكرا وتنظيما، واعتبار كشف هذه الجماعات وبيان عمالتها وخيانتها لدينها وأمتها وأوطانها وزيف حجتها وتفنيد أباطيلها واجب الوقت على العلماء والمفكرين والكتاب.

في الوقت نفسه، أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية أن بيان هيئة كبار العلماء حول جماعة الإخوان الإرهابية، التي لا تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب؛ هذا البيان هو الفصل الأخير في تاريخ الجماعة المحظورة التي تشرف على نهايتها.​