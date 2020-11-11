حسم 41 مقعدًا.. ننشر الحصر العددي لدوائر الفردي بالمرحلة الثانية لانتخابات "النواب"



كتب- محمد سامي:



تسلَّمت الهيئة الوطنية للانتخابات، نتائج انتخابات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، من رؤساء اللجان العامة تباعًا؛ لجمعها وإضافة أصوات المصريين في الخارج؛ تمهيدًا لإعلان النتائج النهائية في مؤتمر صحفي يوم الأحد المقبل.



وينشر "مصراوي" الحصر العددي لجميع دوائر "الفردي" للمرحلة الثانية بمحافظات الجمهورية؛ والتي شهدت المنافسة على 142 مقعدًا فرديًّا في 13 محافظة.





محافظة القاهرة: 31 مقعدًا فرديًّا



- دائرة الساحل- مقعد واحد فوز

أبانوب عزت ناشد (مستقبل وطن)



- دائرة روض الفرج- مقعد واحد فوز

العقيد محمد عبدالرحمن راضي (مستقبل وطن)



- دائرة الزاوية الحمراء- مقعدان (فوز)

أمين مسعود (مستقبل وطن)

عمر وطني (مستقبل وطن)



- دائرة الزيتون- مقعد واحد إعادة

سيد عثمان سيد جاد المولى (الشعب الجمهوري)

محمد عبد الغني (مستقل)



- دائرة حدائق القبة- مقعد واحد إعادة

سيد نصر (مستقبل وطن)

حسين أبو جاد- مستقل



- دائرة مدينة نصر 3 مقاعد- 2 فوز وواحد إعادة

- محمد مصطفى السلاب (مستقبل وطن)

طارق شكري (مستقبل وطن)

عمرو السنباطي (مستقبل وطن) وسمر فرج فودة (مستقل)- إعادة



- دائرة التجمع الخامس- مقعدان (فوز)

محمد سليمان (مستقبل وطن)

محمد الحناوي (مستقبل وطن)



- دائرة السلام أول- مقعدان (فوز)

شريف الورداني (مستقبل وطن)

أحمد إسماعيل (مستقبل وطن)



- دائرة عين شمس- مقعدان (فوز)

محمد الكومي (مستقبل وطن)

صفوت النجار (مستقبل وطن)



- دائرة المطرية- مقعدان (فوز)

دودو العمدة (مستقل)

وائل الطحان (مستقبل وطن)



- دائرة المرج- مقعدان (فوز مقعد وإعادة مقعد)

أحمد علي (مستقبل وطن)- فوز

عيد هيكل (الوفد) ومحمد البنا (مستقل)- إعادة



- دائرة الجمالية- مقعد واحد

حسام زكي (مستقل)



- دائرة عابدين- مقعد واحد فوز

أشرف حاتم (مستقبل وطن)



- دائرة السيدة زينب- مقعد واحد فوز

الطاهر عبدالحميد محمود سليم (مستقبل وطن)



- دائرة الخليفة- مقعد واحد فوز

سيد حنفي (مستقبل وطن)



دائرة مصر القديمة

خالد القط (مستقبل وطن)



- دائرة البساتين ودار السلام 3 مقاعد- فوز 2 وإعادة مقعد

خالد طنطاوي (مستقبل وطن)- فوز

حشمت أبوحجر (مستقبل وطن)- فوز

أكمل قرطام (المحافظين) وعلي عبدالونيس (مستقل)- إعادة



دائرة المعادي- مقعد واحد فوز

أحمد الطيبي (مستقبل وطن)



- دائرة حلون- 3 مقاعد (فوز مقعد وإعادة 2)

عيد حماد محمد (مستقبل وطن)- فوز

عبدالنعيم حامد محمود إبراهيم (مستقبل وطن)

عرفة مصطفى صالح محمود (مستقبل وطن)

مصطفى إسماعيل إبراهيم عاشور (مستقل)

إبراهيم الدسوقي محمد (مستقل)



محافظة القليوبية: 16 مقعدًا فرديًّا.. تم حسم 15 وإعادة مقعد واحد



بنها

3 مقاعد فوز

- مجدي سيف (مستقبل وطن)

- جمال حجاج (الشعب الجمهوري)

- عربي فؤاد (مستقبل وطن)



شبرا الخيمة- 3 مقاعد (فوز)

- مجاهد نصار (مستقبل وطن)

- عبدالسلام الخضراوي (مستقبل وطن)

- أشرف أمين (مستقبل وطن)



شبين القناطر- مقعدان (فوز)

- سمير صبحي شامه (مستقبل وطن)

- حافظ عمران (مستقبل وطن)



طوخ- مقعدان (فوز)

- أسامة فتحي (مستقبل وطن)

- عزيز سابق (مستقبل وطن)



قليوب القناطر- 3 مقاعد (مقعدان فوز)

- إبراهيم عويس (مستقبل وطن)- فوز

- عادل عامر (مستقبل وطن)- فوز

إعادة بين:

درويش مرعي (مستقبل وطن)

عزت كريم (مستقل)



الخانكة- 3 مقاعد فوز

- كمال شافعي دنيا (مستقبل وطن)

- محمد الطوخي (الشعب الجمهوري)

- محمد مدينة (الوفد)



محافظة الشرقية: (21 مقعدًا فرديًّا- إعادة جميع الدوائر)



الزقازيق والقنايات- 4 مقاعد

لطفي شحاتة (مستقبل وطن)

إيمان خضر (مستقبل وطن)

مجدي عاشور (مستقبل وطن)

ماجد دياب (مستقبل وطن)

عادل عفيفي (مستقبل وطن)

مروة هاشم (مستقبل وطن)

عبدالفتاح إبراهيم (مستقل)

علي أبوسيد أحمد (مستقبل وطن)



الدائرة الثانية بالشرقية- 3 مقاعد

حمودة محمد حمودة (مستقبل وطن)

حاتم صيام (مستقل)

سامي نصر الله (مستقبل وطن)

عبدالله الرماح (مستقل)

الكابتن رشيد السيد عامر (مستقل)

طارق الأعصر (مستقل)



منيا القمح ومشتول السوق- 3 مقاعد

خالد مشهور (مستقبل وطن)

وجيه أباظة (مستقبل وطن)

محمد جاد (مستقبل وطن)

عبير تقبية (مستقل)

حسن ضوة (مستقل)

مي رشدي غيث (مستقل)



أبوكبير وههيا- مقعدان

حاتم عبدالعزيز (مستقبل وطن)

محمد حبيب (مستقبل وطن)

نبيل عسكر (مستقل)

اللواء مصطفى الباز (مستقل)



ديرب نجم والإبراهيمية- مقعدان

طلعت السويدي (مستقبل وطن)

عبد الباقي تركيا (مستقل)

السيد عدلي (حماة الوطن)

رضا عبدالعال (مستقل)



فاقوس وأولاد صقر وكفرصقر- 3 مقاعد

إمام حسن (مستقل)

علاء عبدالنبي (مستقبل وطن)

نبيل العطار (حماة وطن)

صلاح منصور (مستقبل وطن)

علاء النجار (مستقبل وطن)

صلاح شربية (مستقل)



أبوحماد والقُرين- مقعدان (إعادة)

أحمد فؤاد أباظة (مستقبل وطن)

جلال صيام (مستقل)

فرج سلامة (مستقل)

ثروت سويلم (مستقبل وطن)



الحسينية وصان الحجر- مقعدان

السيد رحمو (مستقبل وطن)

رائف تمراز ( مستقل)

دكتور أحمد عبداللطيف الطحاوي (مستقل)

محمد حسن العقيلي (مستقل)



محافظة المنوفية: 11 مقعدًا فرديًّا (إعادة بجميع الدوائر الانتخابية)



دائرة شبين الكوم- مقعدان (إعادة)

أحمد حجازي (مستقبل وطن)

العناني حمودة (شعب جمهوري)

هاني خضر (مستقل)

جمال سحلو (مستقل)



دائرة بركة السبع قويسنا- مقعدان (إعادة)

عصمت زايد (مستقل)

محمد موسى (مستقل)

منير مندور (مستقل)

عبدالحكيم التعلب (مستقل)



دائرة الباجور- (مقعد واحد إعادة)

محمود البرعي (مستقبل وطن)

العميد عادل الصعيدي (مستقل)



دائرة أشمون- مقعدان (إعادة)

صابر عبدالقوي (مستقبل وطن)

محمود محيي الدين (مستقل)

عصام ياسين (مستقبل وطن)

عبدالهادي فتحي خليل (مستقل)



دائرة منوف والسادات وسرس الليان- مقعدان (إعادة)

أحمد أبوزيد (مستقبل وطن)

أيمن معاذ (مستقبل وطن)

أمير الجزار (المصري الديمقراطي)

عادل طلبة- مستقل



دائرة الشهداء تلا- مقعدان (إعادة)

كريم السادات (مستقبل وطن)

إبراهيم خليف (مستقبل وطن)

علاء جعفر (مستقل)

عبدالحفيظ نصير (مستقل)



محافظة الدقهلية: 21 مقعدًا فرديًّا (إعادة في جميع المقاعد)

أول المنصورة- مقعدان (إعادة)

وحيد رمضان فودة (مستقل وطن)

أحمد سلام الشرقاوي- مستقل

محمد البسيوني (الشعب الجمهوري)

نبيل أبووردة (مستقل)



مركز المنصورة ومحلة دمنة- مقعدان (إعادة)

حسن المير (مستقل)

محمد إسماعيل الشريف (مستقل)

جمال الزهيري (مستقل)

محمد علاق (مستقل)



دائرة بلقاس- مقعدان (إعادة)

وحيد قرقر (مستقبل وطن)

فايق الزكي (مستقل)

إلهامي عجينة (المؤتمر)

عوض محمد عبدالفتاح الشهير بعوض أبوالنجا (مستقل)



دائرة طلخا- مقعدان (إعادة)

رضا عبدالله محمد غازي (مستقل)

وليد شوقي شاكر (مستقبل وطن)

السيد خضر علي الجوهري (مستقل)

بسام منصور فليفل (مستقل)



دائرة دكرنس- 3 مقاعد (إعادة)

نصحي البسنديلي (مستقبل وطن)

وليد فتحي فرعون- مستقل

مكرم رضوان (الشعب الجمهوري)

أشرف الشبراوي (مستقل)

شوقي عبدالعليم عبدالحميد (مستقبل وطن)

أشرف أحمد لطفي الحصي (مستقل)



دائرة منية النصر والجمالية- مقعدان (إعادة)

محمد خالد نور الدين (مستقبل وطن)

عماد الدين محمود- مستقل

خالد مصطفى كامل الشهير بخالد الحداد- مستقل

أحمد سعد الله الهواري- مستقل



دائرة المنزلة- مقعدان (إعادة)

أحمد الحديدي- مستقل

مجدي الأمير (مستقبل وطن)

أحمد محمد سمرة- مستقل

إيهاب صلاح العميري- مستقل



دائرة ميت غمر- مقعدان (إعادة)

بدوي عبداللطيف (الوفد)

أحمد الألفي (مستقبل وطن)

عبدالفتاح البحراوي (المؤتمر)

محمود عزب (مستقل)



دائرة أجا- مقعدان (إعادة)

إيهاب أنيس عبداللطيف (مستقبل وطن)

محمد وفيق محفوظ- مستقل

شريف مصطفى الجبلي- مستقل

إيهاب أحمد محمد الفقي- مستقل



دائرة السنبلاوين- مقعدان (إعادة)

أسامة محمد عبدالعاطي (الشعب الجمهوري)

أحمد همام القزمازي (الوفد الجديد)

أحمد رعب (مستقل)

محمد السعيد عوض (مستقبل وطن)



محافظة كفرالشيخ- 10 مقاعد



دائرة دسوق بكفرالشيخ- 3 مقاعد (إعادة)

محمد عبدالعليم داود (الوفد)

اللواء صلاح المعداوي (الشعب الجمهوري)

عادل النجار (مستقبل وطن)

يوسف البدري (مستقل)

محمد الصمودي (مستقل)

عادل عبدالسلام (مستقل)



دائرة مدينة كفرالشيخ- 3 مقاعدة (إعادة)

أحمد الطنطاوي (مستقل)

سيد شمس الدين (مستقبل وطن)

محيي القطان (مستقبل وطن)

باسم عبدالمحسن (الوفد)

اللواء مراد جمال القطان (مستقل)

ياسر منير (مستقل)



دائرة سيدي سالم بكفرالشيخ- مقعدان (إعادة)

علي أحمد أبوأحمد (الشعب الجمهوري)

محمد مفتاح (مستقل)

محمد هاشم (مستقل)

ماهر المصري (مستقل)



دائرة الحامول- مقعدان (إعادة)

عصام عبدالغفار (مستقبل وطن)

يونس عبدالرازق (مستقبل وطن)

الصحفي محمد زكي (مستقل)

عزت عبدالرحمن (مستقل)



محافظة الغربية: 14 مقعدًا فرديًّا (جميعها إعادة)



دائرة أول طنطا- 3 مقاعد (إعادة)

عبدالمنعم شهاب (مستقبل وطن)

سمير عيسى (مستقبل وطن)

غباشى بدير (مستقبل وطن)

سمير الخولي- مستقل

أحمد مهاب الهرميل- مستقل

شريف أنور- مستقل



دائرة كفرالزيات- مقعدان (إعادة)

النائب سامح فتحي حبيب (مستقبل وطن)

العقيد إبراهيم الدهراوي (مستقبل وطن)

الصحفي محمد فايد (مستقل)

الدكتور عبدالقادر سرور (مستقل)