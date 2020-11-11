"وشي بقى أزرق ومكنتش متخيلة أعيش".. نشوى مصطفى توجه رسالة عقب تماثلها للشفاء من كورونا
كتب- مصراوي:
وجهت الفنانة نشوى مصطفى، رسالة لجمهورها من داخل مستشفى العزل وذلك عقب تماثلها للشفاء من إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
وقالت مصطفى، في مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "السلام عليكم.. مش عارفة أقول إيه.. بس بشكر ربنا إن أنا عايشة في مصر.. في البلد اللي المواطن بقى أول حاجة عندها".
وأضافت: "بشكر بلدي اللي لما اتصلت بالخط الساخن سألوني عن رقمي القومي وهل عملت مسحة ولا لأ، ربع ساعة وهنكلمك نقولك تتوجهي فين.. مسألوش عن وظيفتي ولا أنا مين".
وتابعت: "الحقيقة مكنتش متخيلة إن أنا هعيش، وصلت في 8 أيام مع كورونا إن وشي كله بقى أزرق، وبشكر وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بشكرك على اللي تحملتيه منذ تولي الوزارة".
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