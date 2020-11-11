أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس طفل المرور سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

الزراعة: مركز بحوث الصحراء يكرم الباحثين الفائزين بجوائز النشر العلمي الدولي

08:26 م الأربعاء 11 نوفمبر 2020
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة


كتب- أحمد مسعد:

كرم الدكتور عبدالله زغلول، القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء، الباحثين الفائزين بجوائز النشر العلمي الدولي للدفعة الثانية في عام 2020 وعددهم 30 باحثا وذلك في حضور رؤساء الشعب.

وأكد زغلول، خلال التكريم، اليوم الأربعاء، أن المركز حريص على تقديم الدعم الكامل لتعزيز النشر الدولي، وأن لديهم رؤية تتعلق بضرورة استثمار الأبحاث الدولية ذات الطبيعة التطبيقية في معالجة قضايا تتعلق باستدامة الإنتاج الزراعي في المناطق الصحراوية.

ونوه القائم بأعمال المركز، بأن هناك نهضة بحثية بالمركز في آخر 3 سنوات تتمثل في الزيادة الملحوظة للأبحاث الدولية المنشورة في مجلات معترف بها في سكوبس وغيرها من هيئات اعتماد المجلات الدولية.

ووفقاً لموقع سكوبس لفهرسة الأبحاث الدولية، بلغ عدد الأبحاث الدولية لمركز بحوث الصحراء في عام 2020 حتى الآن نحو 89 بحثا، ومتوقع زيادة العدد مع نهاية العام ليتخطى 100 بحث، بالمقارنة بـ 18 بحثا فقط عام 2010.

ونتيجة لذلك فقد احتل المركز مستوى متقدم ضمن المراكز البحثية المصرية في مؤشر البحث العلمي.

بحوث الصحراء تكريم الباحثين جوائز النشر

الخبر التالى:

أمطار غزيرة وتحذير.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 109422

    عدد المصابين

  • 100439

    عدد المتعافين

  • 6380

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 50885598

    عدد المصابين

  • 35870964

    عدد المتعافين

  • 1264161

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أمطار غزيرة وتحذير.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا