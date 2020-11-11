بالفيديو.. بسمة وهبة سفيرة للنوايا الحسنة بمنظمة "إمسام" المراقب الدائم للأمم المتحدة
كتب- مصراوي:
أعلنت الإعلامية بسمة وهبة، تعيينها سفيرة للنوايا الحسنة بمنظمة إمسام المراقب الدائم للأمم المتحدة، وتسلمت بسمة وهبة أوراق التعيين من السفير ريميجيو مارادونا أمين عام المنظمة بحضور المستشار سمير النيل مدير مكتب الأمين العام.
وقال السفير ريميجيو في تصريحاته للإعلام والصحافة العربية والأجنبية، إن اختيار بسمة وهبة جاء بسبب أدوارها الإنسانية والمجتمعية فضلا عن نجاحها الكبير في عملها الإعلامي ولشخصيتها المؤثرة في المحيط العربي.
ووصف السفير بسمة وهبة بالمرأة الحديدية مستشهدا بكفاحها الكبير وهزيمتها للكثير من الأمراض وتجاوز العديد من الصعاب والتحديات.
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