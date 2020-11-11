أمل رمزي: نحرص على إعداد لائحة منضبطة لـ "الشيوخ" واللجنة تبذل جهودا كبيرة



كتب- مصراوي:



أكدت النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة إعداد لائحة المجلس، حرص اللجنة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، على إصدار لائحة منضبطة لتنظيم العمل الداخلي تحت قبة الشيوخ.



وقالت أمل رمزي، في بيان، اليوم، إن اللجنة تبذل جهودا كبيرة منذ تشكيلها وحتى يتم الانتهاء من مشروع اللائحة وذلك حرصاً على مراعاة كافة الأمور الدقيقة في اللائحة بما يؤدي في النهاية إلى إصدار مشروع لائحة سليم قانونيا ودستوريا لتنظيم عمل المجلس.



وأضافت عضو الشيوخ، أن مشروع لائحة مجلس الشيوخ المُعد من قبل الأمانة العامة للمجلس يتكون من 360 مادة، وهو ما يتطلب الدقة والتأني في الموافقة عليها ويحتاج إلى مناقشات مستفيضة من قبل اللجنة المشكلة لصياغة اللائحة وإعدادها.



وأشارت إلى أنه فور الانتهاء من مناقشة جميع مواد اللائحة والتوافق بين أعضاء اللجنة بشأنها سيتم فورا إحالتها إلى لجنة الصياغة المنبثقة عن اللجنة المشكلة لإعداد اللائحة الجديدة لمراجعته قبل عرضه في صورته النهائية خلال الجلسة العامة.



وشددت عضو الشيوخ، على أن لجنة إعداد اللائحة تضم الكثير من الخبرات والكفاءات القانونية والدستورية بما يضمن إصدار لائحة منضبطة لمجلس الشيوخ.