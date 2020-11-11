تحذير من "الأعلى للإعلام" بشأن التعصب خلال مباراة الأهلي والزمالك بنهائي أبطال أفريقيا

كتب- مصراوي:

قال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إنه بمشاركة وزارة الشباب والرياضة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يتم إطلاق مبادرة "مصر أولًا.. لا للتعصب"، بمناسبة المباراة التاريخية لنهائي البطولة الأفريقية بين الأهلي والزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري.

وأوضح المجلس، أنه من المقرر عقد مائدة مستديرة الساعة 11 صباح غدٍ الخميس بمقر المجلس بماسبيرو، وعمل شعار للمباراة وتوزيعه على وسائل الإعلام، وفي ملعب المباراة.

وأضاف المجلس أنه وفقًا لقانونه، سيبادر على الفور في إجراء التحقيق اللازم حال حدوث مخالفات، واتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لها، وتطبيق الجزاءات القانونية؛ حفاظًا على سلامة الجماهير وإعلاء القيم الرياضية النبيلة وصورة البلاد، مؤكدًا أن الأكواد الرياضية التي أصدرها تتضمن:

(1) الحفاظ على حيوية الأحداث الرياضية وإثارتها ومتعتها التي تحفظ للرياضة مكانتها وتأثيراتها الإيجابية دون الانزلاق إلى إثارة التعصب أو أية نعرات دينية أو طائفية، ودون إتيان ما من شأنه التشجيع على العنف أو تعكير الأمن والسلام بين الجماهير أو مخالفة أي من القواعد التي تتضمنها القوانين.

(2) نشر وتدعيم القيم الرياضية الإيجابية التي تضع روح المنافسة في خدمة التنمية الصحيحة للعلاقات الإنسانية.

(3) توافق التحليل والتعليق والتقارير الإخبارية مع السمات العامة لكل منها، والإعلان عن ذلك بوضوح، وعدم الخلط بينهما، وعدم تقديم الآراء على أنها حقائق أو التعبير عنها بما يخرجها عن معناها أو سياقها.

(4) عدم التعرض للحياة الشخصية للرموز الرياضية أو المشاركين في الأحداث الرياضية.

(5) احترام مشاعر الأطراف المتنافسة من اللاعبين والجماهير والإداريين والعمل على تهدئة المشاعر الغاضبة لديهم.

ونصت المادة ١٧ من لائحة جزاءات المجلس، على أنه يعد قيام الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني بنشر أو بث أخبار كاذبة أو شائعات بما يدعو إلى مخالفة القانون أو التحريض على ذلك، أو الحض على العنف أو الكراهية أو الطائفية أو التمييز أو العنصرية أو ما من شأنه تهديد وحدة النسيج الوطني أو الإساءة إلى مؤسسات الدولة أو إثارة الجماهير أو إهانة الرأي الآخر أو نقل معلومات من وسائل التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحتها، مخالفة تقتضي توقيع أحد الجزاءات التالية أو بعضها، حسب ما يقرره المجلس:

١- أداء مبلغ مالي لا تزيد قيمته على مئتي وخمسين ألف جنيه أو ما يعادله بالعملة الأجنبية.

٢- منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني لفترة محددة أو بصفة دائمة.

ونصت المادة ٢٣ على أنه تعد مخالفة ميثاق الشرف المهني (الصحفي- الإعلامي)، أو المعايير التي أقرها المجلس أو الأعراف المكتوبة (الأكواد) أو التحريض على ارتكاب جريمة جنائية أو الترصد لجهة أو شخص ما بسوء نية، مخالفة تقتضي توقيع أحد الجزاءات التالية أو بعضها، حسب ما يقرره المجلس:

١- لفت النظر.

٢- الإنذار.

٣- أداء مبلغ مالي لا تزيد قيمته على مئتي وخمسين ألف جنيه أو ما يعادله بالعملة الأجنبية

٤- منع النشر أو البث للمادة المخالفة لفترة محددة.

٥- حجب الموقع الإلكتروني لفترة محددة أو بصفة دائمة.

٦- حجب الموقع الإلكتروني الشخصي الذي يزيد عدد متابعيه على ٥ آلاف شخص.