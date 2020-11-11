حدث في 8 ساعات| قرار جديد بشأن تعطيل الدراسة.. و15 إجراء لمواجهة الموجة الثانية لكورونا
كتب- أحمد مسعد:
شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية أبرزها، لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بنظيره اليوناني كيرياكوس، وإعلان وزارة الصحة مجموعة من الشروط الجديدة لمكافحة فيروس كورونا، وطرح 820 وحدة سكنية جديدة.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:
الأخبار المتعلقة
-
رئيس الوزراء: الرئيس حريص على متابعة استعدادات مصر لاستضافة بطولة
-
مدبولي يوجه بسرعة إنهاء وتسليم 6 مدارس جديدة من مدارس النيل
-
تطورات "شرق المتوسط".. السيسي يوضح أهم ما اشتمل عليه لقاؤه برئيس وزراء
-
السيسي: ندعم اليونان لتجاوز التداعيات الناجمة عن زلزال جزيرة ساموس
-
السيسي يؤكد تضامن مصر الكامل ودعمها لليونان
-
بينها قانون التأمين الموحد.. ننشر قرارات الحكومة في اجتماعها الأسبوعي
اعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
109422
عدد المصابين
-
100439
عدد المتعافين
-
6380
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
50885598
عدد المصابين
-
35870964
عدد المتعافين
-
1264161
عدد الوفيات
إعلان