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حدث في 8 ساعات| قرار جديد بشأن تعطيل الدراسة.. و15 إجراء لمواجهة الموجة الثانية لكورونا

05:59 م الأربعاء 11 نوفمبر 2020
حدث في 8 ساعات| قرار جديد بشأن تعطيل الدراسة.. و15 إجراء لمواجهة الموجة الثانية لكورونا

حدث في 8 ساعات

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية أبرزها، لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بنظيره اليوناني كيرياكوس، وإعلان وزارة الصحة مجموعة من الشروط الجديدة لمكافحة فيروس كورونا، وطرح 820 وحدة سكنية جديدة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي اليونان وزيرة الصحة شيخ الأزهر الإسكان عاصم الجزار مصطفى مدبولي

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