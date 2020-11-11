بالخرائط.. "مركز التنبؤ بالفيضان" يعلن مناطق سقوط الأمطار حتى الجمعة
كتب- أحمد مسعد:
أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار خلال الفترة من 11 وحتى 13 نوفمبر 2020.
وحددت النماذج أماكن سقوط الأمطار على النحو التالي:
الأربعاء 11 نوفمبر
من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.
الخميس 12 نوفمبر
من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وأجزاء من الوجه البحري.
الجمعة 13 نوفمبر
من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.
الخبر التالى:حدث في 8 ساعات| قرار جديد بشأن تعطيل الدراسة.. و15 إجراء لمواجهة الموجة الثانية لكورونا
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
109422
عدد المصابين
-
100439
عدد المتعافين
-
6380
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
50885598
عدد المصابين
-
35870964
عدد المتعافين
-
1264161
عدد الوفيات
إعلان