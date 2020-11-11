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بالخرائط.. "مركز التنبؤ بالفيضان" يعلن مناطق سقوط الأمطار حتى الجمعة

05:48 م الأربعاء 11 نوفمبر 2020
بالخرائط.. "مركز التنبؤ بالفيضان" يعلن مناطق سقوط الأمطار حتى الجمعة

كتب- أحمد مسعد:

أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار خلال الفترة من 11 وحتى 13 نوفمبر 2020.

وحددت النماذج أماكن سقوط الأمطار على النحو التالي:

الأربعاء 11 نوفمبر

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

الخميس 12 نوفمبر

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وأجزاء من الوجه البحري.

الجمعة 13 نوفمبر

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

34 (2)34 (3)34 (1)

الطقس سقوط الأمطار التنبؤ بالفيضان

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