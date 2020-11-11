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متفوقاً على جوهانسبرج ونيروبي.. مطار القاهرة الأول إفريقيًّا في الشحن الجوي لعام 2019

05:43 م الأربعاء 11 نوفمبر 2020
متفوقاً على جوهانسبرج ونيروبي.. مطار القاهرة الأول إفريقيًّا في الشحن الجوي لعام 2019

أرشيفية


كتب- محمد عبيد:
قال المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، اليوم الأربعاء، إن مطار القاهرة الدولي حصل على المركز الأول في قارة إفريقيا لعام 2019 في صناعة الشحن الجوي؛ وهو المركز الذي حافظ عليه لثلاث سنوات متتالية 2014/2015/2016، كما حصل على المركز الثاني عامَي 2017 و 2018، بعد مطار جوهانسبرج بدولة جنوب إفريقيا.

وأضاف سعيد أن حركة البضائع ارتفعت في مطار القاهرة لعام 2019 بنسبة 11.6%، محققة 361.262 طن مقارنة بعام 2018، مع انخفاض كبير للمنافس التقليدي جنوب إفريقيا؛ ليصل إلى المركز الثالث، بينما وصلت كينيا إلى المركز الثاني بنسبة 4.6% ، وحصلت أديس أبابا بإثيوبيا على المركز الرابع، ومطار لاجوس بنيجيريا على المركز الخامس.

وأشار رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية إلى انخفاض حركة البضائع العالمية بنسبة 2.2%، محققة 120 مليون طن من البضائع المحمولة جواً لعام 2019، مقارنة بعام 2018، كما انخفضت حركة البضائع العالمية بجميع المناطق بنسب مختلفة؛ خصوصًا الأسواق الكبيرة لصناعة الشحن الجوي (آسيا- أوروبا- أمريكا الشمالية)، والتي تمثل أكثر من 85% من الحركة العالمية، بينما قارة إفريقيا حققت ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.2%، محققة 2.5 مليون طن، مع العلم أنها تمثل 2.1% فقط من الحركة العالمية.

وتابع سعيد بأن ما حققه المحاسب مجدي إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، يعد إنجازًا كبيرًا، وجاء نتيجة للتعاون الدائم بين الشركة المصرية للمطارات والملاحة الجوية ومطار القاهرة الدولي والمجلس الدولي للمطارات (فرع إفريقيا)، بالإضافة إلى تطوير الأداء الإحصائي بشركة ميناء القاهرة الجوي ومتابعة أعمال الشحن الجوي بشكل مستمر.

وأضاف رئيس الشركة القابضة للمطارات أن ذلك الإنجاز ليس بجديد على مطار القاهرة؛ حيث إننا ما زلنا نذكر تكريم معرض الشحن الجوي Air Cargo Africa في جنوب إفريقيا عام 2016.

مطار القاهرة الشحن الجوي

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