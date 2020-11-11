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رئيس مجلس الشيوخ يلتقي كامل الوزير اليوم للتهنئة بالمنصب الجديد

05:10 م الأربعاء 11 نوفمبر 2020
رئيس مجلس الشيوخ يلتقي كامل الوزير اليوم للتهنئة بالمنصب الجديد

رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق


مصراوي
يستقبل رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأربعاء، في مكتبه، الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل؛ لتقديم التهاني بمناسبة توليه رئاسة مجلس الشيوخ.

وكان قبلها قد أهدى الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة "الأهرام"، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار محمود إسماعيل عتمان، أرشيف مجلس الشوري من واقع ما نشرته جريدة "الأهرام" على مدار الحياة النيابية المصرية.

وهو ما ورد على هامش استقبال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، للكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، في ضوء استقبال المهنئين له بمناسبة توليه رئاسة مجلس الشيوخ.

يشار إلى أن مجلس الشيوخ كان قد شهد استقبال عدد من المهنئين للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق بمناسبة توليه رئاسة مجلس الشيوخ، حيث تزينت طرقات المجلس بباقات الورد والزهور.

وأبرز الزيارات كانت زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ورئيس البرلمان علي عبد العال، والمستشار حسام عبد الرحيم، والذي حرص على تهنئة عبد الرازق بمناسبة تقلده رئاسة مجلس الشيوخ.

مجلس الشيوخ كامل الوزير وزير النقل

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