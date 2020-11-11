وزيرا البيئة والسياحة والآثار يتفقان على الإعداد لحملات مشتركة للترويج للسياحة البيئية



كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور خالد العناني وزير السياحة و الآثار، اجتماعا موسعاً لمناقشة سبل دعم السياحة البيئية والسياحة المستدامة وتنظيم الأنشطة السياحة البيئية خارج نطاق المحميات الطبيعية للترويج للمنتج السياحي البيئي المصري بالأسواق المحلية والعالمية وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين من البيئة والسياحة والآثار وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية.



وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن السياحة والبيئة وجهان لعملة واحدة وأننا جميعاً نعمل معا من أجل تنمية القطاع السياحي لدعم الاقتصاد القومي مع الحفاظ على ثروات مصر ومواردها الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة مشددة على أن وزارة البيئة تعمل جاهدة على تطوير المحميات الطبيعية من أجل توفير تجربة سياحية بيئية مميزة حيث تقوم الوزارة حالياً بحملة لصيانة ٩٠ شمندورة بشرم الشيخ لضمان الراحة و الأمان للمراكب السياحة أثناء رحلات الغوص والسنوركلينج وبما يضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها.

وأوضحت ياسمين فؤاد خلال الاجتماع سبل تفعيل خطة الإدارة البيئية للأنشطة السياحية البحرية من أجل دعم السياحة البيئية وتحويل البيئة إلى فرصة للاستثمار السياحي لتنمية روافد السياحة البيئية مع ضبط الأنشطة السياحية حفاظا على ثرواتنا الطبيعية.

وأشارت فؤاد إلى أن وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار كانت قد أطلقت الشهر الماضي حملة ECO Egypt للترويج للمحميات الطبيعية وما تقدمه لدعم القطاع السياحي والفندقي والعاملين به من برامج لرفع الوعي بأساليب الحفاظ على الموارد الطبيعية أثناء عملهم بما يوفر منتج سياحي بيئي فريد، بالإضافة إلى الترويج للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام واستبداله بمنتجات صديقة للبيئة.

واستعرض الوزيران بروتوكول التعاون المزمع توقيعه بين الوزارتين للتنمية السياحية خارج المحميات و ترتيب عمليات الاستثمار السياحي من أجل ضمان استدامة صناعة السياحة وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والترويج للمنتج السياحي البيئي وهو ما رحب به الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار مع تأكيده على قيام الوزارة بالترويج للسياحة البيئية محليا ودوليا.

كما أشاد الدكتور خالد العنانى ببرامج الوزارة الخاصة بالترويج للسياحة البيئية وجهود الدكتورة ياسمين فؤاد لدعم القطاع السياحي من خلال إصدار القرارات والسياسات المنظمة للعمل خلال أزمة جائحة كورونا للوقوف الى جانب العاملين بقطاع السياحة وبما يضمن حماية الموارد الطبيعية كأحد المقاصد السياحية بمصر.

وأوضح العناني أنه سيتم العمل على تنظيم حملات مشتركة للترويج للسياحة البيئية كمنتج سياحي فريد ضمن خطة الترويج للسياحة بمصر محلياً و عالمياً و من خلال المعارض المختلفة بالإضافة إلى إنتاج فيلم مشترك للترويج للسياحة البيئية وتقديم الدعم المشترك للترويج للمنتج السياحي البيئي على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى المنصات الإلكترونية للوزراتين.

كما ناقش الاجتماع سبل تقنين أوضاع العاملين بقطاع الخدمات السياحية البيئية بالقطاع الرسمي في المرحلة المقبلة بما يضمن توفير معايير الأمان والسلامة للسائحين وخدمة السياحة في مصر.