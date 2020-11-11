وزير التعليم العالي يتابع مع القومي للبحوث الجهود البحثية لمواجهة الكورونا

كتبت- داليا شبل:

عقد مجلس إدارة المركز القومى للبحوث اجتماعا صباح أمس الثلاثاء برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي، اليوم الأربعاء، ناقش الاجتماع متابعة الجهود البحثية فى مجال مواجهة جائحة كورونا، واستعراض آخر النتائج التي توصل إليها الفريق البحثى الخاص بالمركز، ومدى استعدادها للانتقال لمرحلة التجارب الإكلينيكية الخاصة باللقاح.

وأكد عبد الغفار على تحقيق التعاون والتكامل بين جهود الباحثين بالمركز والجهات العلمية المختصة للوصول لنتائج علمية دقيقة، وتحقيق واجتياز الاشتراطات العلمية اللازمة طبقا للمواصفات العالمية مع مراعاة عامل الزمن والوصول لمرحلة التجارب الإكلينيكة فى أسرع وقت ممكن، وأشاد الوزير بالدور الذي يقوم به المركز، وما يتميز به من تخصصات علمية ومهارات الباحثين العاملين به.

واستعرض الاجتماع النتائج الإيجابية التى حققها المركز خلال الفترة الماضية في مجال التميز العلمي، حيث تم تجديد الآيزو 9001 للمركز وحصول 3 معامل جديدة على شهادة الآيزو ليصل عدد المراكز المعتمدة بالمركز إلى 19 معمل

كما قدم وزير التعليم العالي التهنئة للمركز لحصوله على 8 جوائز من بين جوائز الدولة، وحصول باحثيه على المركز الأول بجوائز الأفراد بأكاديمية البحث العلمى برصيد 16 جائزة، كذلك مشاركة المركز فى مشروع الجينوم المصري

ناقش المجلس عددا من موضوعات الترقيات والتعيينات الخاصة بشئون الباحثين في المركز.

وقرر الاجتماع تنظيم دورات تدريبية للباحثين لرفع مهاراتهم البحثية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي، واشتراط الحصول عليها للترقية

حضر الاجتماع الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى، والدكتور وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد البحثية.