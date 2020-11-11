البابا تواضروس يستقبل مديرة الأكاديمية الوطنية للتدريب
كتب- مصراوي:
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب.
تأتي زيارة الدكتورة رشا راغب لقداسة البابا بهدف التعارف، بحسب بيان صحفي.
يأتي ذلك في إطارِ سلسلة لقاءات يعقدها البابا مع الشخصيات العامة والسفراء والمسؤولين للتعارف وتوطيد العلاقات بينهم وبين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
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