أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس طفل المرور سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

البابا تواضروس يستقبل مديرة الأكاديمية الوطنية للتدريب

04:58 م الأربعاء 11 نوفمبر 2020
البابا تواضروس يستقبل مديرة الأكاديمية الوطنية للتدريب

البابا تواضروس يستقبل مديرة الأكاديمية الوطنية للت


كتب- مصراوي:
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب.

تأتي زيارة الدكتورة رشا راغب لقداسة البابا بهدف التعارف، بحسب بيان صحفي.

يأتي ذلك في إطارِ سلسلة لقاءات يعقدها البابا مع الشخصيات العامة والسفراء والمسؤولين للتعارف وتوطيد العلاقات بينهم وبين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

البابا تواضروس الأكاديمية الوطنية للتدريب

الخبر التالى:

وزير التعليم العالي يتابع مع القومي للبحوث الجهود البحثية لمواجهة الكورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 109422

    عدد المصابين

  • 100439

    عدد المتعافين

  • 6380

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 50885598

    عدد المصابين

  • 35870964

    عدد المتعافين

  • 1264161

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزيرة الصحة تعلن 15 إجراء بشأن الموجة الثانية المحتملة لفيروس كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا