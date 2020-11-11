أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس طفل المرور سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

القوى العاملة: تعيين 16 شابا وتفتيش 127 منشأة بشمال سيناء

04:57 م الأربعاء 11 نوفمبر 2020
القوى العاملة: تعيين 16 شابا وتفتيش 127 منشأة بشمال سيناء

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوي العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء 16 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من ضمن 140 شاباً مسجلين من راغبى العمل، فضلا عن صرف 2000 جنيه منحة مولود لـعامل غير منتظم كرعاية اجتماعية وفقاً للائحة المالية لهذه الفئة ، كما تم البدء في صرف منحة عيد الأضحى المبارك لـ 267 عاملاً من المسجلين بواقع 133 ألف و 500 جنيه.

وقال محمد سالم عبد المالك مدير المديرية، في تقرير للوزير، عن إنجازات المديرية عن شهر أكتوبر الماضي، إن المديرية استخرجت 21 شهادة قياس مستوى مهارة، و25 رخصة مزاولة حرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة.

وفى مجال التفتيش العمالي، قامت المديرية بالتفتيش على 127 منشآت، والقيام بـ 3 حملات تفتيش شامل، وبحث شكوي فردية، وأما عن السلامة والصحة المهنية فقامت بالتفتيش على منشأتين يعمل بها 285 عاملا.

وتابعت المديرية، الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 4 منشآت ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.

محمد سعفان القوى العاملة شمال سيناء مكاتب التشغيل

الخبر التالى:

البابا تواضروس يستقبل مديرة الأكاديمية الوطنية للتدريب

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 109422

    عدد المصابين

  • 100439

    عدد المتعافين

  • 6380

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 50885598

    عدد المصابين

  • 35870964

    عدد المتعافين

  • 1264161

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزيرة الصحة تعلن 15 إجراء بشأن الموجة الثانية المحتملة لفيروس كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا