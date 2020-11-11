القوى العاملة: تعيين 16 شابا وتفتيش 127 منشأة بشمال سيناء

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوي العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء 16 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من ضمن 140 شاباً مسجلين من راغبى العمل، فضلا عن صرف 2000 جنيه منحة مولود لـعامل غير منتظم كرعاية اجتماعية وفقاً للائحة المالية لهذه الفئة ، كما تم البدء في صرف منحة عيد الأضحى المبارك لـ 267 عاملاً من المسجلين بواقع 133 ألف و 500 جنيه.

وقال محمد سالم عبد المالك مدير المديرية، في تقرير للوزير، عن إنجازات المديرية عن شهر أكتوبر الماضي، إن المديرية استخرجت 21 شهادة قياس مستوى مهارة، و25 رخصة مزاولة حرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة.

وفى مجال التفتيش العمالي، قامت المديرية بالتفتيش على 127 منشآت، والقيام بـ 3 حملات تفتيش شامل، وبحث شكوي فردية، وأما عن السلامة والصحة المهنية فقامت بالتفتيش على منشأتين يعمل بها 285 عاملا.

وتابعت المديرية، الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 4 منشآت ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.