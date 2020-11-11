البابا تواضروس يبحث مع كاهن الكنيسة القبطية بالأردن الأمور الرعوية لأبناء الكنيسة

كتب- مصراوي:

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأربعاء، القمص أنطونيوس صبحي كاهن كنيسة السيدة العذراء بالعاصمة الأردنية عَمَّان.

واطمئن قداسة البابا خلال اللقاء على الخدمة الرعوية التي تقدمها الكنيسة هناك لأبناء الكنيسة المقيمين بالأردن.

والتقى البابا في وقت سابق اليوم الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث جاءت زيارة د. راغب لقداسة البابا للتعارف.