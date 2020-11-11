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هاتفيا.. السيسي يعزي ملك البحرين في وفاة رئيس الوزراء

04:51 م الأربعاء 11 نوفمبر 2020
هاتفيا.. السيسي يعزي ملك البحرين في وفاة رئيس الوزراء

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:

أجري الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفياً، بعد ظهر اليوم بأخيه صاحب السمو الملكي حمد بن عيسي آل خليفة ملك مملكة البحرين وذلك للتعزية في وفاة المغفور له الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني.

وعبر الرئيس عن بالغ التقدير لمواقف الفقيد ومساعيه الداعمة للعلاقات المصرية البحرينية، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم اسرته الكريمة الصبر والسلوان.

ومن جانبه، أعرب الملك حمد بن عيسي آل خليفة عن خالص العرفان للفتة الكريمة من الرئيس، التي تاتي انعكاساً للعلاقات الاخوية الممتدة بين البلدين متمنياً لمصر حكومة وشعباً كل سلام وتقدم وازدهار.

الرئيس عبد الفتاح السيسي ملك البحرين حمد بن عيسي آل خليفة وفاة الامير خليفة بن سلمان آل خليفة

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