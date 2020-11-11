بعد أيام من إصابتها بكورونا.. الصحة تعلن نتيجة تحليل نشوى مصطفى

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد مجاهد، المستشار الإعلامي لوزيرة الصحة والسكان، إن نتيجة تحليل PCR للفنانة نشوى مصطفى جاءت سلبية من فيروس كورونا، اليوم الأربعاء.

وأضاف "مجاهد" في تصريح لمصراوي، اليوم، أن "مصطفى" استجابت للبروتوكول العلاجي في مستشفى العجوزة بالجيزة، بعد أيام من إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ولفت إلى أن نشوى مصطفى تستعد لمغادرة المستشفى بعد تعافيها من الفيروس.