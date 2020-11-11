بقيمة 845 مليار جنيه.. "نقل الكهرباء" توقع 3 عقود لتأمين تغذية توشكى وبورسعيد



كتب- محمد صلاح:

وقعت المهندسة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، اليوم الأربعاء، على ثلاثة عقود بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة السويدى إلكتريك (T&D).



يأتي ذلك استمرارًا لجهود وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة المصرية لنقل الكهرباء.



ويتضمن العقد الأول إنشاء محطة محولات توشكى (4) جهد 220/66/22 ك.ف سعة (3×175+5×40) م.ف.أ، من النوع المعزول بالغاز (GIS) بنظام تسليم المفتاح، شاملة المحولات سعة 175م.ف.أ، 40 م.ف.أ.



وتبلغ القيمة المتعاقد عليها نحو 410 ملايين جنيه مصري، بمدة تنفيذ تصل إلى نحو 10 أشهر من تاريخ الإخطار بالقبول الصادر بتاريخ 9/11/2020.



ويتضمن العقد الثاني تنفيذ خط ربط محطة محولات توشكى (4) عن طريق فتح الخط الكهربائي العوينات/ توشكى (2) (د/خ) على المحطة جهد 220 ك.ف بنظام تسليم المفتاح بطول يبلغ نحو 2×30 كم.



وتبلغ القيمة الإجمالية للعقد نحو 148 مليون جنيه، بمدة تنفيذ تصل إلى نحو 10 أشهر من تاريخ الإخطار بالقبول.



ويأتي توقيع هذه العقود في إطار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية للدولة بالمشروعات القومية الكبرى في مجال الزراعة كخطوة مهمة لتحقيق الإكتفاء الذاتي من محصول القمح، وفي تحدٍّ جديد لتنفيذ أحد أهم المشروعات الاستراتيجية.



ويهدف العقد الثالث الذي تم توقيعه إلى تأمين أحمال مدينة بورسعيد بجانب محطة الرسوة، وتضمن إنشاء محطة محولات غرب بورسعيد جهد 220/66/11 ك.ف سعة 2×175 + 2×40 م.ف.أ لمهمات جهد 22 ك.ف من النوع المعزول بالغاز (GIS) ومهمات جهد 66&11 ك.ف من النوع التقليدي بنظام تسليم المفتاح شاملة المحولات سعة 175م.ف.أ ، 40 م.ف.أ.



وتبلغ القيمة الإجمالية للعقد نحو 287 مليون جنيه، بمدة تنفيذ تصل إلى نحو 12 شهرًا من تاريخ توقيع العقد.



وتأتي مثل هذه الأعمال تأكيدًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة، وفي إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة، ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية، وذلك مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، في إطار الإجراءات العامة التي تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين، بما لا يؤثر على حسن سير العمل وجودته، مع التشديد على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق النمو المستدام.