عبد المحسن سلامة: مجلس الشيوخ إضافة قوية لمصر

كتب- مصراوي:

قال عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "الأهرام"، إن هناك تحديات جسام خلال المرحلة المقبلة في المجالات كافة، وسيكون للعمل التشريعي دور رئيسي فيها، مضيفًا: سيكون مجلس الشيوخ إضافة قوية لمصر.



جاء ذلك خلال استقبال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، بمكتبه، وفدًا من مؤسسة "الأهرام" برئاسة الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، وبحضور النائب أبو سريع إمام، عضو مجلس الشيوخ، الصحفي بجريدة "الأهرام".



كما هنَّأ سلامة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لتقلده منصب رئاسة مجلس الشيوخ، وكذا عودة الغرفة التشريعية الثانية، مؤكدًا أن عبد الرازق قامة قانونية رفيعة المستوى، وإضافة كبيرة للغرفة التشريعية الثانية (مجلس الشيوخ) العريقة، على حد وصفه.



ورحب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بالكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، مؤكدًا اعتزازه بمؤسسة "الأهرام" العريقة؛ حيث نشأ على قراءة جريدة "الأهرام"، واطلع على كل المدارس الصحفية؛ ومنها محمد حسنين هيكل.



وفي سياق متصل، دعا عبد المحسن سلامة رئيس مجلس الشيوخ إلى حضور الاحتفالية التي تنظمها الأهرام بمناسبة مرور 145 عامًا على تأسيسها؛ لا سيما أنها ثاني مؤسسة صحفية في العالم بعد "النيويورك".



وشهد اللقاء إهداء عبد المحسن سلامة نسخة من أرشيف مجلس الشيوخ منذ نشأته وحتى آخر خبر كُتب عنه، ونسخة من الصفحة الأولى لجريدة "الأهرام" يوم ميلاد رئيس مجلس الشيوخ، فضلًا عن نسخة أخرى تم إهدائها إلى أمين عام مجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان.