بروتوكول تعاون بين وزارتي الاتصالات والسياحة لتطوير البنية التكنولوجية

كتب-علاء حجاج:

شهد خالد العناني وزير السياحة والآثار، وعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارتين لتطوير البنية التكنولوجية لوزارة السياحة والآثار.

وقال بيان من وزارة الاتصالات اليوم الأربعاء إن البروتوكول وقعه كل من غادة شلبي نائب وزير السياحة والاثار، ورأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية.

وتبلغ مدة العمل بهذا البروتوكول ثلاث سنوات؛ ويهدف إلى المساهمة في تحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي، وتطوير وتحسين الخدمات السياحية وإظهار قيمة المعالم السياحية والآثرية وزيادة فرص انتشارها لتعزيز الموارد المالية باعتبارها من أهم عوامل النمو الاقتصادي.

كما يهدف البروتوكول إلى حفظ وتوثيق وإتاحة معلومات عن الآثار المصرية باستخدام التقنيات الحديثة، ورفع الوعي الأثري وتعريف المجتمع المصري والعالمي بأنشطة وخدمات وزارة السياحة والآثار، والمساهمة في تنشيط السياحة المصرية في الفترة المقبلة وزيادة عدد السائحين الوافدين إلى البلاد.

قال وزير الاثار إن وزارة الاتصالات لا تدخر أي جهد و دعم فني و تقني لصالح وزارة الاثار و الآن وزارة السياحة و الآثار، حيث أن هذا هو ثالث بروتوكول يتم توقيعه بين الوزارتين للترويج السياحة والآثار .

و أضاف عناني أن البروتوكول الذي تم توقيعه اليوم هو بروتوكول مزدوج للخدمات السياحية والترويج للمنتج السياحي المصري ولتقديم خدمات سياحية رقمية جديدة لتكون تجربة السائح تجربة استثنائية في مصر وفي نفس الوقت تقديم خدمة هامة جدا حيث أنها تعمل علي توثيق و تسجيل القطع الاثرية في مصر.

وأوضح أن أزمة فيروس كورونا المستجد أثبتت نجاح التجربة الجديدة التي قامت بها الوزارة لإتاحة، عبر منصات التواصل المختلفة لها، عدد من الزيارات الافتراضية لعدد من المواقع والمتاحف الاثرية والتي لاقت إقبالا شديدا من المجتمع المصري والعالمي.

ودفعت هذه الخطوة الوزارة إلى تكثيف العمل في هذا المجال، بحسب العناني.

وقال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هذا البروتوكول يأتي استكمالا للتعاون المشترك بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والآثار فى عدد من المشروعات من أجل استخدام خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى الترويج للسياحة المصرية على المستوى العالمى وتعريف العالم بالكنوز الأثرية المتفردة التي تملكها مصر.

وأشار إلى أن البروتوكول يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق التعاون مع كافة الوزارات من أجل بناء مصر الرقمية والتي يتم من خلالها إتاحة خدمات رقمية متميزة تواكب التطور التكنولوجي العالمي.

وأضاف، أنه سيتم التعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والآثار من أجل استخدام التقنيات الحديثة فى توثيق وعرض المعلومات عن التراث الأثرى والسياحى المصرى والخدمات السياحية والأثرية بشكل ميسر للمواطنين وللعالم.

وأضاف أن استخدام تكولوجيا المعلومات في تعظيم التواصل بين السائحين ومناطق الجذب السياحي في مصر وذلك من خلال إنشاء وتطوير البوابات الإلكترونية وتطبيقات المحمول.

وقال إن البرتوكول يتضمن تنفيذ مشروع لتسجيل الآثار وعرضها وإتاحتها في جولات سياحية افتراضية بالمتاحف والمعالم الاثرية بمصر باستخدام تقنيات الواقع المعزز بهدف تعريف المواطنين في العالم بأكمله بالآثار المصرية بما يمثل عنصر جذب لهم للقدوم إلى مصر؛ مؤكدا على استمرارية التعاون بين الوزارتين في تنفيذ العديد من المشروعات.

ويشمل نطاق أعمال البروتوكول تطوير التطبيقات والبوابات الإليكترونية وتطبيقات المحمول القائمة وإنشاء مواقع إلكترونية وتطبيقات جديدة وذلك تماشياً مع دمج وزارتي السياحة والآثار من خلال دمج وتطوير بوابات السياحة والآثار.

ويتضمن دمج وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول لوزارة السياحة والآثار باللغات المختلفة والتي تتضمن تطبيقات تكنولوجية خاصة بالزائرين، وأخرى لتيسير العمل.

وينص البروتوكول على التعاون في دعم ورفع كفاءة البنية التكنولوجية والاتصالات لوزارة السياحة والآثار، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتسويق والترويج للأماكن السياحية والأثرية المصرية والتعريف بها.